Sciopero giornalisti Rai, la solidarietà del Cdr de La Sicilia

Il Cdr del quotidiano La Sicilia ha espresso «la più incondizionata solidarietà ai colleghi della Rai, da domani in sciopero per una serie di motivi che non possono essere sottaciuti né sottovalutati. Si va dal “caso Scurati” alle censure e ai bavagli pubblicamente denunciati dall’Usigrai. Ma non vanno tralasciate, fra le altre, le questioni legate alla progressiva riduzione degli organici, alla mancata stabilizzazione dei precari, all’accantonamento delle selezioni pubbliche per favorire le chiamate dirette».