Strage Casteldaccia, quando a Mineo morirono sei persone pulendo la vasca di un depuratore

Il ricordo

Nel 2008 la tragedia nel Catanese

La strage di Casteldaccia richiama alla memoria un’analoga tragedia sul lavoro quella di Mineo, nel Catanese, dell’11 giugno del 2008, in cui persero la vita sei persone mentre pulivano la vasca di un depuratore: i dipendenti comunali Salvatore Pulici, Giuseppe Palermo, Natale Sofia e Giuseppe Zaccaria e due operai di una ditta privata, Salvatore Tumino e Giuseppe Smecca.Quest’ultimi due avrebbero dovuto pompare i liquami e portarli via con una autocisterna, governata da un addetto ai comandi che non può allontanarsi dal mezzo.Due impiegati comunali erano presenti per “controllare” il regolare svolgimento delle operazioni. Ma qualcosa non funzionò. Furono chiamati gli altri due dipendenti comunali ai quali fu chiesto di procurarsi una scala in paese per scendere nella vasca. E i miasmi venefici della vasca furono ritenuti i responsabili della morte dei sei operai, rimasti intossicati uno dopo l’altro nel tentativo disperato di aiutarsi a vicenda.

