Vizzini, due vigili del fuoco volontari salvano un uomo dalle fiamme

L'intervento

Nell'incendio l'inquilino della casa andata a fuoco, un 45enne, ha riportato gravissime ustioni e si trova da ieri in prgnosi riservata

Ci sono nuovi dettagli sull’incendio che nel primo pomeriggio di ieri si è sviluppato all’interno di un’abitazione a Vizzini, in via Liguria. Due vigili del fuoco volontari del distaccamento di Vizzini, che si trovavano nelle vicinanze liberi dal servizio, sono intervenuti ed hanno tratto in salvo M.C. , un uomo di 45 anni che era rimasto intrappolato all’interno dell’abitazione, tra fumo e fiamme.

I due volontari, utilizzando estintori e una scala, sono riusciti a mettere in salvo l’uomo attraverso il balcone del primo piano. Successivamente, l’uomo è stato affidato ai sanitari ed è stato trasportato con l’elisoccorso all’ospedale Cannizzaro di Catania. L’uomo presenta ustioni di secondo grado a volto e arti, ricoverato in Rianimazione con prognosi riservata