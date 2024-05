Gianfranco Pappalardo Fiumara nuovo direttore artistico della Chamber Music Society di New York

la nomina

Il musicista catanese si esibirà al Politeama di Palermo il 26 maggio insieme al pianista Alberto Ferro e l'Orchestra del Conservatorio Alessandro Scarlatti

Il pianista Gianfranco Pappalardo Fiumara è il nuovo direttore artistico della Chamber Music Society di New York. La nomina è frutto di una intesa tra le attività culturali promosse dal Ministero della Cultura italiana ed il Ministero degli Esteri nell’ambito dei progetti rivolti alla valorizzazione della cultura italiana all’estero.

La nomina che prevede il coordinamento artistico di attività musicali prestigiose vedrà la realizzazione di una serie di prestigiosi concerti nelle sedi della Columbia University, della Carnegie Hall di New York, della Casa italiana a New York ed della Lincoln Center for the Performing Arts.