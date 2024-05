La Mission del Conservatorio Toscanini nel territorio: fare rete e divulgazione culturale attraverso le Scuole, le Bande Musicali e i Teatri del territorio

Cultura

In attuazione della missione statutaria e in previsione delle nuove ammissioni al nuovo anno accademico 2024/25 ( scadenza 15 Maggio) il Conservatorio di Musica di Stato Arturo Toscanini di Ribera comunica che da diverse settimane è in corso una imponente attività di divulgazione culturale nel territorio con attività concertistica e di orientamento che vede impegnati studenti e docenti del Conservatorio in varie città della Provincia: Ribera, Sciacca, Menfi, Caltabellotta, Burgio, Favara, Aragona, Realmonte, Porto Empedocle, Alessandria della Rocca, Agrigento, Santa Margherita Belice, Montevago e Sambuca.

Grazie a tale attività un numero sempre più elevato di Scuole Medie ad indirizzo musicale richiede di far parte della rete di Istituzioni direttamente collegate al Conservatorio attraverso speciali convenzioni con cui gli studenti potranno usufruire di importanti agevolazioni che aiuteranno le famiglie a sostenere i loro studi.

Inoltre, è stata avviata una importante interlocuzione con le Bande musicali e alcuni Teatri del territorio con cui verranno a breve siglate delle convenzioni con la finalità di fare rete, di diffondere la Cultura Musicale attraverso attività di produzione artistica condivisa al fine di non disperdere i talenti e di promuovere e rendere più accessibile lo studio professionale della musica nell’ambito dell’Alta Formazione Artistico Musicale.

In questa ottica lunedì 6 Maggio alle ore 16,00 presso il Teatro L’Idea di Sambuca di Sicilia, il Conservatorio ha in programma una importante giornata di orientamento intitolata “Il Conservatorio a Teatro” destinata agli studenti dell’Istituto Tomasi di Lampedusa di Santa Margherita Belice (le relative sezioni plessi di Montevago e Sambuca); con l’occasione verrà inaugurato e presentato il nuovo Pianoforte da concerto acquistato dal Conservatorio e destinato al Teatro di Sambuca con cui si darà il via ad una importante collaborazione istituzionale, partendo proprio dalle Scuole, alla presenza del Sindaco della città Giuseppe Cacioppo, dei vertici del Conservatorio, Presidente Giuseppe Tortorici, Direttore Riccardo Ferrara, Vice direttrice Mariangela Longo, della dirigente scolastica Gabriella Scaturro, e, per il Teatro, del Presidente Antonio Giovinco e del consigliere referente per le comunicazioni Filippo Tardo.

Tale iniziativa rientra tra le novità importanti che confermano l’impegno profuso dal Conservatorio di Musica di Stato Arturo Toscanini, unica Istituzione di Alta Formazione e Artistico Musicale della provincia, al servizio di tutto il territorio agrigentino da oltre 30 anni e che, anche in prospettiva di Agrigento Capitale della Cultura 2025, verranno successivamente presentate alla stampa in maniera più dettagliata.