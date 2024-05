Al Festival dell’Economia di Trento l’Europa e nuove sfide

agenzia

Nella terza giornata Gentiloni, ministri, manager ed economisti

TRENTO, 25 MAG – Le sfide mondiali per portano ai cambiamenti nel lavoro e nella finanza; l’Europa e il Next Generation Eu, la ricerca e le nuove tecnologie. Sono questi alcuni dei temi che saranno affrontati nel corso della terza giornata del Festival dell’Economia di Trento. La rassegna, organizzata dal Gruppo 24 Ore e Trentino Marketing per conto della Provincia autonoma, è giunta alla sua diciannovesima edizione. Folta la presenza del governo con il ministro per la Protezione Civile e le politiche del mare Nella Musumeci; Eugenia Maria Roccella, ministra per la Famiglia, Natalità e le Pari Opportunità; Anna Maria Bernini, ministro dell’Università e della Ricerca; Marina Calderone – ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy. A chiudere la giornata ci sarà il commissario europeo per gli affari Economici Paolo Gentiloni. A confrontarsi sui temi della giornata ci saranno anche molti manager tra cui l’amministratore delegato di Isybank, la banca digitale di Intesa Sanpaolo, Antonio Valitutti; Ernesto Maria Ruffini – il direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini e Riccardo Di Stefano, presidente Giovani Imprenditori Confindustria. Proseguono le iniziative del FuoriFestival con approfondimenti culturali, musica e spettacoli.

