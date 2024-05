Al via domani la quarta edizione del Btp Valore

agenzia

Scadenza 6 anni. Tasso minimo al 3,35% per 3 anni, poi al 3,90%

ROMA, 05 MAG – Prende il via domani la quarta emissione del Btp Valore. Il titolo, pensato esclusivamente per i piccoli risparmiatori, prevede cedole nominali pagate trimestralmente e una scadenza di 6 anni con un premio finale extra pari allo 0,8% del capitale investito. Per l’emissione di maggio sono fissati tassi minimi garantiti al 3,35% dal primo al terzo anno, e al 3,90% dal quarto al sesto anno. Il collocamento terminerà venerdì 10 maggio (fino alle ore 13), salvo chiusura anticipata. E solo allora verranno annunciati i tassi cedolari definitivi che potranno essere confermati o rivisti al rialzo, in base alle condizioni di mercato del giorno di chiusura dell’emissione. Come di consueto è prevista la tassazione agevolata al 12,5% su cedole e premio fedeltà e l’esenzione dalle imposte di successione. Il codice ISIN del titolo durante il periodo di collocamento è IT0005594491. L’investimento minimo è pari a 1.000 euro e non sarà applicato alcun tetto massimo assicurando la completa soddisfazione degli ordini, salvo la facoltà da parte del ministero di chiudere anticipatamente l’emissione. Il Btp Valore potrà essere acquistato facilmente dal risparmiatore attraverso il proprio home banking, se abilitato alle funzioni di trading online, o rivolgendosi alla banca o all’ufficio postale presso cui si possiede un conto corrente e il conto deposito titoli.

