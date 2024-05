agenzia

Vola Unicredit, scivolone per Mps dopo i conti

MILANO, 07 MAG – La Borsa di Milano apre in rialzo la seduta. Il Ftse Mib sale dello 0,57% a 34.181 punti sostenuto dal rally di Unicredit (+2,4%). Scivolone invece per Mps che dopo poche battute finisce in fondo al listino (-0,93% a 4,5 euro).

