agenzia

MILANO, 06 MAG – Si apre in rialzo la seduta a Milano. Il Ftse Mib guadagna lo 0,43% in avvio di seduta. Sugli scudi i titoli dell’energia e le utility, con Saipem (+1,68%) e A2A (+1,45%) in testa. Prese di profitto su Amplifon (-0,67%).

