Borsa: Parigi parte in forte crescita dopo il voto, +2,5%

agenzia

Bene anche Milano (+2%) e Madrid, Francoforte sale dell'1,2%

MILANO, 01 LUG – La Borsa di Parigi apre in netto rialzo dopo il primo turno delle elezioni legislative in Francia: l’indice Cac 40 in avvio segna un aumento del 2,5%. Bene anche tutti gli altri mercati del Vecchio continente: Milano conferma la partenza ampiamente positiva e cresce fino al 2%, Madrid dell’1,7%. In rialzo dell’1,2% Francoforte. Più caute le Borse di Londra e Amsterdam, che salgono rispettivamente dello 0,7% e dello 0,5%.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA