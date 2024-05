Ferraris, ‘trimestre in crescita di quasi il 20% per Fs’

agenzia

Numeri positivi con i passeggeri, un po' meno con le merci

MILANO, 08 MAG – “Siamo in crescita rispetto allo scorso anno di quasi il 20% come ricavi”. Lo afferma l’amministratore delegato di Fs Luigi Ferraris a margine di un convegno alla Sda Bocconi. “Come investimenti – sottolinea – siamo addirittura in crescita rispetto al 2023 che è stato un anno record”. “Nell’intero trimestre abbiamo numeri positivi rispetto al 2023, soprattutto con i passeggeri – sottolinea – un po’ meno con sulle merci a causa delle criticità legate ai valichi di frontiera che sono chiusi e al fatto che la Germania è ancora in sofferenza rispetto a dei cantieri che stanno portando avanti”.

