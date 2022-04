E' una vittoria parziale

ROMA, 27 APR - Sui navigator "c'è un primo risultato positivo. Il ministro Orlando si è assunto l'impegno a ricontrattualizzare con Anpal Servizi questi lavoratori con una proroga di due mesi più due mesi, per avere la possibilità in questi giorni di discutere come utilizzare questi professionisti rispetto ai tanti impegni delineati anche dal Pnrr". Così il segretario generale della Uil, Pierpaolo Bombardieri, al termine dell"incontro al ministero del Lavoro sui navigator, i cui contratti erano in scadenza il 30 aprile. "Vorrei ringraziare i lavoratori che sono stati in presidio e il ministro Orlando che ci ha messo la faccia e si è impegnato personalmente. È una parziale vittoria", ha aggiunto Bombardieri.

