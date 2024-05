Spiagge, il Consiglio di Stato: «Niente proroghe, servono subito i bandi»

il caso

Conferma la scadenza delle concessioni demaniali al 31 dicembre dello scorso anno

Mentre le giornate si scaldano ed è ormai a un passo l’inizio della stagione di mare, sole e spiagge attrezzate, arriva un nuovo capitolo della lunga diatriba italiana che da mesi tiene con il fiato sospeso balneari, ambientalisti, amministratori comunali e buona parte degli esponenti politici sia in Italia che nelle sedi europee.

Scadenza confermata

Il Consiglio di Stato infatti conferma la scadenza delle concessioni demaniali per le spiagge al 31 dicembre dello scorso anno, obbligando così le amministrazioni a disapplicare eventuali deroghe e si richiama «ai principi della Corte di Giustizia Ue» per dare «immediatamente corso alla procedura di gara per assegnare la concessione in un contesto realmente concorrenziale». Nella sentenza si sottolinea che la risorsa spiaggia «è scarsa», al contrario di quanto sostenuto dal governo nella mappatura inviata a Bruxelles e portata a motivo della mancata applicazione della Bolkenstein.

«La mappatura delle coste, svolta nei mesi scorsi dal tavolo tecnico sulla base dei dati forniti dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, – chiariscono fonti di Fratelli d’Italia all’ANSA – è frutto di un lavoro serio che ha visto coinvolti tutti i ministeri competenti. I risultati di tale lavoro sono oggetto dell’interlocuzione in corso tra il governo e la Commissione europea, volto a superare la procedura di infrazione e a definire una norma di riordino dell’intero settore che dia certezza agli operatori e alle amministrazioni locali».

Non usa mezzi termini il presidente dei senatori di FI Maurizio Gasparri: «Il Consiglio di Stato – dice – ha bisogno di consigli sul suo stato. Che appare, diciamo, criticabile. Dovrebbero sapere, al Consiglio di Stato, che è stata fatta una mappatura delle coste italiane e risulta che quella delle spiagge non è una risorsa scarsa».

Secondo il vicepresidente del Senato Gian Marco Centinaio «il Consiglio di Stato ha qualche problema con le misure, sia delle coste italiane che delle proprie competenze».

La polemica

Dall’altro lato della barricata il co-portavoce di Europa Verde e deputato di Verdi e Sinistra Angelo Bonelli dice: «Oggi viene sbugiardato il lavoro di mappatura delle spiagge del governo Meloni che aveva allungato le spiagge italiane di 3mila km portandole da 8.000 a 11.000 km. Solo per dimostrare che le spiagge italiane sono un bene disponibile e quindi non mandare a gara le attuali concessioni demaniali». Secondo il segretario di Più Europa, Riccardo Magi, «il Consiglio di Stato ha detto ciò che è sotto gli occhi di tutti ma che il Governo continua a ignorare: le spiagge in Italia non sono risorse scarse e le gare per l’assegnazione vanno fatte subito».

Per il capogruppo democratico nella commissione affari europei della camera, Piero De Luca «il Governo sta giocando col fuoco sul tema delle concessioni balneari. Non può più decidere di non decidere». Per il senatore M5s Marco Croatti «arriva ancora una volta una secca bocciatura all’operato del governo Meloni in tema di concessioni balneari». Ovviamente scontenti i diretti interessati. Secondo Antonio Capacchione, presidente del Sindacato Italiano Balneari aderente a Fipe Confcommercio «è grande il polverone sulla questione balneare complice la campagna elettorale già in atto. Il Consiglio di Stato ha ribadito quanto affermato con la sentenza dell’Adunanza plenaria annullata dalla Cassazione a Sezioni Unite a ottobre. Sarà nuovamente chiamato a decidere nelle prossime settimane. Parziale e fuorviante la lettura che viene data».