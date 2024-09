Sangiuliano, l’ultima gaffe dell’ex ministro

L'opinione

Che Sangiuliano abbandonasse prima o poi l’incarico di ministro della Cultura stava nelle cose; della vicenda – non nuova nelle esperienze di tanti altri Paesi – tra poco se ne avrà una memoria sfocata. Ma due passaggi della lettera di dimissioni del ministro sono assai rilevanti e vanno considerati, perché attengono al piano istituzionale, cioè a quello che riguarda tutti noi a prescindere dal tempo e dalle appartenenze politiche (talvolta – ma non è il caso di Sangiuliano – piuttosto fluide).La prima espressione infelice è quella in cui Sangiuliano si proclama fiero per essere stato in un gruppo che sta «facendo grandi cose, e lo dico come comunità politica e umana alla quale mi sento di appartenere». A quale comunità si riferisce Sangiuliano? L’impressione è che si consideri solo la sua compagine politica e niente affatto l’intera comunità italiana. Ora, che un ministro sia nominato dal partito che vince le elezioni è parte fondamentale dell’assetto costituzionale, ma quando poi svolge le sue funzioni un ministro – come un presidente della Repubblica, un capo del governo, un sindaco, un qualsiasi impiegato pubblico – è al servizio esclusivo della Nazione, cioè di tutta la comunità politica, comprese coloro di opposta estrazione partitica e quei cittadini – oggi sempre più numerosi – che non vanno a votare. Un ministro è di tutti, non si iscrive o non fa parte di cerchi magici. Dietro il problema del linguaggio si nasconde la concezione che si ha. Non può non avvertirsi che Sangiuliano si è scusato con il presidente del Consiglio e con la moglie. Possibile che non gli sia passato in mente di scusarsi con gli italiani tutti?Ancora più grave è l’affermazione di aver organizzato «per la prima volta in Italia … grandi mostre su autori personaggi storici che la sinistra aveva ignorato per ragioni ideologiche». Insomma, il ministro Sangiuliano si è intestato il merito di aver promosso autori in precedenza trascurati perché ostracizzati dalla sinistra ideologica.