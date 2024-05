Il Prefetto incontra l’Enna Calcio

Cerimonia stamani con società e squadra

Cerimonia in Prefettura questa mattina per l’Enna Calcio dopo la promozione in Serie D. Il Prefetto S.E. Maria Carolina Ippolito ha ricevuto squadra, staff e società per rendere omaggio dopo il salto in Quarta serie a distanza di 34 anni. Presenti le istituzioni cittadine e le forze dell’ordine (è intervenuto anche il nuovo questore Salvatore Fazzino), che hanno sottolineato l’importanza di un simile risultato per tutto il territorio, come hanno poi rimarcato l’Ad Fabio Montesano e il presidente Luigi Stompo. Si è parlato anche di un prossimo incontro per fare il punto sullo stadio Gaeta e gli adeguamenti necessari in vista della D. È intervenuto anche il tecnico Giovanni Campanella che ha poi presentato ad uno ad uno tutti i giocatori presenti.

