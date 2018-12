Meghan Markle, il pancione più trendy della monarchia britannica

Meghan Markle, l'ex attrice americana diventata duchessa di Sussex dopo le nozze con il principe Harry d'Inghilterra, è apparsa radiosa e come sempre molto trendy ai British Fashion Awards, gli Oscar britannici della Moda, la cui cerimonia ha avuto luogo alla Royal Albert Hall. Il premio di migliore designer di abbigliamento Donna dell’anno è andato a Clare Waight Keller di Givenchy, chiamata sul palco proprio dalla neo duchessa di Sussex, grande ammiratrice della stilista che ha firmato il suo abito da sposa.

Meghan era elegantissima con un abito lungo nero, monospalla, in velluto liscio che evidenziava con sobrietà il suo pancione regale. Ma ciò che risaltava maggiormente era lo smalto scuro delle unghie delle mani: una scelta che finora non era stata mai "osata" da nessuna altra esponente del casato di Windsor. Ma per Meghan, ormai si è capito, anche questa è stata una delle tante sfide da lanciare alla granitica tradizione monarchica inglese (la prima, quella di presentarsi da sola all'ingresso della chiesa nel giorno del matrimonio). Finora la regina Elisabetta è sembrata ben disposta. Più avanti si vedrà.