Met Gala, ecco le foto del red carpet: parata di star (e di abiti stravaganti) all’evento più glamour dell’anno

NEW YORK

E’ l’evento dell’anno. O almeno, un rituale che dal 1948 affascina milioni di persone in tutto il mondo per glamour e stravaganza. Stiamo parlando il Met Gala, la serata di raccolta fondi che inaugura la mostra annuale del Metropolitan Museum of Art di New York City ogni primo lunedì di maggio. Organizzato e presieduto dal 1995 dal caporedattore di Vogue, Anna Wintour, l’evento consiste in una cena organizzata dal Costume Institute, beneficiario dei fondi raccolti dalle partecipazioni. Il prezzo del biglietti per l’evento, rigorosamente su invito, vanno da 35mila dollari alla cifra monstre di 300mila dollari.

Gli ingredienti per la serata mediatica per eccellenza, insomma, ci sono tutti, compreso il tema al quale ogni ospite deve attenersi. Quest’anno quello scelto è ‘Garden of Time’, ‘Il Giardino del tempo’, e si ispira a un racconto del 1962 di J. G. Ballard mentre la mostra ‘Sleeping Beauties: Reawakening Fashion’ che aprirà al pubblico dal 10 maggio prossimo, vedrà oltre 250 pezzi esposti, scelti dalla collezione permanente dell’Anna Wintour Costume Center, un’ala del Metropolitan Museum of Art che ospita la collezione del Costume Institute, ed esporrà, tra gli altri, pezzi iconici di Elsa Schiaparelli, Christian Dior, Yves Saint Laurent e Hubert de Givenchy.