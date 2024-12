Operazione Villa Glori, foto e nomi della banda che rubava mezzi a Catania e poi chiedeva il “riscatto”

CARABINIERI

Ecco nomi e foto disponibili degli arrestati nell’ambito dell’operazione Villa Glori che ha permesso ai carabinieri di Catania di sgominare “un gruppo criminale, con disponibilità di armi e con base operativa in una stalla nel quartiere Picanello di Catania” specializzato in furti di veicoli in tutta la provincia etnea. Successivamente, i gli indagati avrebbero estorto somme di denaro che superavano le migliaia di euro a seconda della marca, del modello e del valore di mercato del mezzo, ai proprietari per la restituzione tramite il cosiddetto metodo del “cavallo di ritorno”. In alternativa, i veicoli venivano venduti per essere smembrati per ricettare i pezzi nel mercato nero”, dicono i Carabinieri.

i carabinieri hanno eseguito un’ordinanza applicativa di misura cautelare personale (6 in carcere e 6 all’obbligo di dimora) emessa dal G.I.P. del Tribunale di Catania, su richiesta della locale Procura Distrettuale della Repubblica, nei confronti di 12 persone.

In carcere sono finiti

Rosario Buzzanca, 25 anni

Francesco Spinella, 24 anni

Angelo Di Stefano, 63 anni

Federico Morabito, 21 anni

Sebastiano Sanfilippo, 32 anni