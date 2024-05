Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro in abiti nuziali, ma…non è ancora il momento

Fiori d'arancio

La coppia fa le prove del matrimonio che è stato anticipato all'estate

Si sono vestiti con abiti nuziali, entrambi in bianco, e sui social si erano già scatenati soprattutto per il corto scelto da lei. In realtà per Clizia Incorvaia, influencer e showgirl, e Paolo Ciavarro il giorno del fatidico sì non è ancora arrivato, anche se, a quanto si apprende, è stato anticipato rispetto a quando sarebbe stato inizialmente concordato. La coppia, nata sotto i riflettori della Casa del Grande Fratello Vip, convolerà a nozze il prossimo 12 luglio in Versilia. Cambio di periodo e anche di location per questo matrimonio, inizialmente programmato ad ottobre in Campania.

Non è chiaro se l’anticipazione della data è dovuta alle condizioni di salute della mamma del futuro sposo, l’attrice Eleonora Giorgi che comunque sembra essersi ripresa abbastanza bene da una recente operazione per un tumore al pancreas.