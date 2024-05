Diletta Leotta e Loris Karius sposi il 22 giugno a Vulcano: ci sono le pubblicazioni di matrimonio

IL MATRIMONIO DELL'ANNO

Sul sito del Comune di Milano comparso l'annuncio in cui c'è scritto che gli sposi intendono celebrare le nozze a Lipari

La conduttrice catanese Diletta Leotta è pronta a sposare il compagno Loris Karius, portiere tedesco del Newcastle con cui ha avuto una bambina, Aria. Sono comparse infatti sul sito del Comune di Milano le pubblicazioni di matrimonio in cui c’è scritto che gli sposi intendono celebrare le nozze a Lipari. Diletta e Loris dovrebbero sposarsi a Vulcano, al Therasia Resort. Del resto Diletta Leotta è originaria della Sicilia anche se da anni vive a Milano.

I preparativi

Fervono quindi a ritmo serrato i preparativi per il matrimonio dell’anno: la data ufficiale è il 22 giugno, a poco meno di un anno dalla nascita della figlia Aria. La coppia ha scelto Vulcano perché da quando era piccola, Diletta aveva deciso che quella sarebbe stata la location del suo matrimonio. «Ce l’avevo in testa da quando avevo 11 anni. Sto organizzando tutto, sono 160 invitati e sto impazzendo», ha confessato circa un mese fa a Mara Venier a Domenica In.

Diletta Leotta aveva spiegato che «essendo il matrimonio distribuito su un weekend è un po’ impegnativo». Infatti «il posto è difficile da raggiungere ci vuole tanta organizzazione». La bella presentatrice catanese ha rivelato di poter contare sull’aiuto di un famoso wedding planner ma anche sulla madre Ofelia, che è sempre al suo fianco anche nella vita quotidiana.

Tante le indiscrezioni che circolano sulle nozze Karius-Leotta: secondo i ben informati, Diletta avrebbe scelto come testimone di nozze la cantante Elodie, amica di lunga data.

