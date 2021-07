«La Yespica? Se la sono fatta tutti», bufera per gli audio di Perez e lei minaccia querele

Dopo le presunte rivelazioni hot su Aida Yespica, arriva la durissima replica da parte della showgirl venezuelana, che tramite lo studio legale degli avvocati Luca Simioni del Foro di Treviso e Karen Raffa del Foro di Bologna fa sapere di aver dato mandato «affinché tutelino i miei diritti nelle sedi opportune». «Le infamanti notizie sulla mia persona pubblicate in questi giorni su numerose testate nazionali e internazionali sono totalmente false, oltreché gravemente lesive del mio onore e della mia immagine di donna e, soprattutto, di madre», si legge in una nota.

Aida Yespica non ci sta e ora minaccia denunce e querele per la vicenda degli audio rubati al presidente del Real Madrid Florentino Perez. Il capo delle merengues raccontava una situazione imbarazzante che aveva visto protagonisti Jose Mourinho, l’allenatore della Roma che all’epoca era tecnico del Real e il tedesco Mesut Ozil, pure lui all’epoca a Madrid. Perez raccontava che Ozil aveva lasciato la fidanzata per un’altra donna, «una modella di Milano», che secondo alcuni media era proprio la Yespica. E qui arriva il fattaccio perché secondo Florentino Perez «Mourinho disse a Ozil che quella ragazza se l’erano fatta tutti i giocatori dell’Inter e del Milan». Secondo Perez infatti Mou non vedeva di buon occhio la relazione, perché il trequartista turco-tedesco volava spesso in Italia per stare con la sua nuova fiamma, trascurando la squadra.

Il presidente del Real Madrid non ha mai fatto il nome della Yespica nell’audio ma sui media spagnoli, si è fatto il nome della modella venezuelana Aida Yespica.

E lei non ci sta e passa al contrattacco: «Le infamanti notizie sulla mia persona pubblicate in questi giorni su numerose testate nazionali e internazionali sono totalmente false, oltreché gravemente lesive del mio onore e della mia immagine di donna e, soprattutto, di madre» ha fatto sapere Aida Yespica tramite lo studio legale degli avvocati Luca Simioni del Foro di Treviso e Karen Raffa del Foro di Bologna, a cui la modella venezuelana ha dato mandato «affinché tutelino i miei diritti nelle sedi opportune».

«Le suddette notizie non corrispondono alla verità, ed hanno contenuto gravemente offensivo e diffamatorio -dice la Yespica nella lettera diffusa dai legali- Depositerò anche denuncia- querela innanzi la competente procura della Repubblica chiedendo la punizione di tutti i soggetti che verranno ritenuti responsabili».

