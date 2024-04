Isabella Ferrari, la Selvaggia di Sapore di mare compie 60 anni tra bellezza e sensualità

Compleanni

Interprete di molte pellicole di successo, fu notata nel 1981 da Carlo Vanzina in quel film che le cambiò la vita

Isabella Ferrari ha compiuto il 31 marzo 60 anni e conserva intatto il fascino di una donna intelligente e altrettanto bella. Difficile scindere le due cose per questa attrice pasionaria, impegnata e allo stesso tempo molto sensuale. Nata in provincia di Piacenza, inizia a lavorare giovanissima. A quindici anni ha già fatto suo il concorso Miss Teenager e ottenuto un contratto per incidere un disco. Nel 1960 è nel programma ‘Sotto le stelle’ di Gianni Boncompagni.

Carlo Vanzina la nota e la vuole nel 1981 in Sapore di mare, dove interpreta Selvaggia. E’ il successo. Il film che le ha cambia la vita.

“Vengo da una famiglia umile di campagna e non avrei mai pensato che un regista come Carlo Vanzina mi notasse per Sapore di mare”, ha raccontato negli anni scorsi l’attrice. Nell’88 la vuole invece Marco Tullio Giordana per ‘Appuntamento a Liverpool’, l’anno dopo è in ‘Willy Signori e vengo da lontano’, nel ’95 è l’ora di ‘Cronaca di un amore violato‘ di Giacomo Battiato.

Nel ’96 vince la Coppa Volpi come migliore attrice non protagonista per ‘Romanzo di un giovane povero’ di Ettore Scola con Alberto Sordi.

Per la sua spiccata personalità si può dire che la Ferrari non manca all’appuntamento con nessuno dei più importanti registi italiani Solo per citarne alcuni: passa da ‘La lingua del santo’ di Carlo Mazzacurati a ‘Saturno contro’ di Ferzan Ozpetek, da ‘Caos calmo’ di Antonello Grimaldi a ‘La grande bellezza’ al fianco di Toni Servillo.

“Una delle persone che ha sempre creduto in me è stata mia madre. Lei ha sempre visto prima di me il mio talento e insieme a Carlo Vanzina ha avuto l’intuizione di cosa potessi fare come attrice. Un altro regista che ha segnato la mia carriera è stato Ettore Scola, che ha capito qualcosa che nemmeno io riuscivo a comprendere”, ha detto intervenendo nel 2019 al Magna Grecia Film Festival di Catanzaro. Con il film Appuntamento a Liverpool di Marco Tullio Giordana “ho interpretato un ruolo drammatico – il primo dopo gli esordi a tutta commedia – Marco è stato un regista che mi ha saputo trasformare. Ho dovuto cambiare look, ma ho capito quanto sia importante fidarsi di un regista. Per questo film ho ricevuto anche delle critiche perche’ il pubblico mi conosceva come attrice di commedie e non film drammatici”.

L’incontro con Ferzan Ozpetek, “che è molto geloso dei suoi attori, mi ha dato invece la possibilità di interpretare un ruolo sensuale come in Saturno Contro e drammatico come in Un giorno perfetto che è stato presentato a Venezia ’65”.

Sguardo intenso, sempre melanconico, Isabella Ferrari ha recitato in serie tv come Distretto di polizia ma è il cinema ad essere predominante in ruoli da protagonista o anche collaterali, come quello della 40enne amante di Jepp Gambardella nel film Oscar di Sorrentino La Grande Bellezza.

Isabella Ferrari con il marito Renato De Maria