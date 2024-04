Leotta-Karius, verso il matrimonio dell’anno: Diletta “in panico” per i preparativi. Ecco data, location e testimoni

IL FATIDICO Sì

La bella conduttrice catanese e l'affascinante portiere del Newcastle si sposeranno in Sicilia

Fervono i preparativi per quello che è sicuramente uno dei matrimoni più attesi dell’anno, ovvero le nozze tra la conduttrice catanese Diletta Leotta e il calciatore e portiere tedesco Loris Karius.

La data è stata ufficializzata in diretta tv su Rai1 durante la trasmissione di Antonella Clerici «È quasi mezzogiorno»: è quella del 22 giugno. Quindi come molte coppie anche quella Leotta-Karius ha scelto il sabato come giorno per il fatidico sì.

La location è un luogo del cuore della coppia, dove Diletta e Loris sono già stata alcuni mesi con la figlioletta Aria. Eon poteva che essere in Sicilia: si tratta dell’isola di Vulcano nell’arcipelago delle Eolie. Si sposeranno nell’hotel a 5 stelle Therasia Resort Sea & Spa. In quel weekend a Vulcano quindi sono attesi parenti, amici e vip invitati alle nozze dell’anno.

La conduttrice etnea ha confessato di essere già entrata da tempo nella “fase panico”: pare soprattutto che la scelta dell’abito da sposa si stia rivelando più difficile del previsto. Mentre Loris Karius avrebbe già scelto il completo per il matrimonio, un completo che risalta il suo fisico atletico e la sua lunga chioma bionda.

Amici

Testimone di nozze e damigelle di Diletta Leotta secondo i rumors dovrebbe essere una grande amica di Diletta, ossia la cantante Elodie. Karius è molto amico della popstar Justin Bieber ma non è dato sapere se sarà presente al matrimonio.