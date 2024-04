Maxi Lopez compie 40 anni: cosa fa oggi l’ex bomber del Catania

IL PERSONAGGIO

Gli anni in rossazurro e quelli sotto i riflettori del gossip: oggi l'ex calciatore argentino conduce una vita più riservata

Maximiliano Gastón López, da tutti conosciuto come Maxi López, attaccante del Catania che per anni ha incantato in Serie A, compie oggi 40 anni. Il calciatore argentino è nato a Buenos Aires il 3 aprile del 1984.

Quando il 20 gennaio 2010 il Catania ufficializzò l’arrivo di Maxi López per 3 milioni di euro (l’attaccante firmò un contratto fino al 30 giugno 2013 da circa 800.000 euro a stagione), sbarcò con lui in Italia anche la moglie Wanda Nara, all’epoca famosa solo in Argentina e oggi volto noto anche dalle nostre parti.

Già in quel periodo Maxi Lopez sembrava sul finire della carriera dopo aver vestito le maglie di River Plate, Barcellona, Maiorca, FK Mosca e Grêmio.

Sotto il vulcano

E invece nella seconda partita in rossazzurro (Lazio-Catania 0-1), segnò il suo primo gol in maglia rossazzurra chiudendo il campionato in doppia cifra e realizzando ben 11 gol in 17 partite che contribuirono in maniera determinante alla permanenza in Serie A degli etnei di Sinisa Mihajlovic. Nella stagione successiva realizzò 8 gol in 35 partite, contribuendo anche in questo caso alla salvezza del Catania. Il 18 dicembre 2011, nella partita vinta per 2-0 dal Catania contro il Palermo, segnò su calcio di rigore e – sostituito da Gonzalo Bergessio- uscì in lacrime per l’imminente addio al Catania, poi concretizzatosi nella sessione invernale di calciomercato.

Il triangolo del gossip

Benché poi vestì ancora le maglie di Milan, Sampdoria, Chievo e Torino, più che per i gol riempì le pagine del giornali per il “triangolo” del gossip Lopez-Nara-Icardi nato ai tempi della militanza blucerchiata a Genova. Lì stava infatti crescendo un giovane attaccante, argentino come lui, appunto Mauro Icardi. Con Lopez si crea subito un bel feeling, Maxi portava Icardi a casa propria come un fratello minore e in vacanza con la propria famiglia. Nasce così la telenovela che ha riempito pagine di giornali e trasmissioni di gossip: Wanda e Maxi si separano, lei inizia una storia con Icardi e quando la relazione viene ufficializzata il centravanti diventa per tutti “il traditore”: persino Maradona lancia i suoi strali su di lui.

Imprenditore

Oggi Icardi-Nara è diventata una coppia fissa, lei agente di lui, protagonisti di furibonde liti, tradimenti, roboanti separazioni e cliccatissime riappacificazioni: lei ha dato trionfato a Ballando con le stelle, mentre lui gioca in Turchia, al Galatasaray. E Maxi Lopez invece che fa? Oggi è un imprenditore, vive a Londra e ha chiuso col calcio anche se un paio di anni fa ha provato ad acquistare il Birmingham City per poi ritirarsi quando l’affare sembrava concluso. Nel frattempo ha fatto un altro figlio dopo i 3 avuto con Wanda Nara: ha infatti avuto una bambina con la nuova compagna, la bellissima modella svedese Daniela Christiansson, 33 anni, che ha lavorato per le maggiori case di moda italiane e internazionali.

