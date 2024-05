Per i 20 anni delle Winx unica tappa a Sicilia Outlet Village

Live Show tra le vie della moda

L’atteso Live Show tra le vie della moda per celebrare il successo delle fate di Alfea

A Sicilia Outlet Village unica data in Sicilia per festeggiare il ventesimo compleanno delle Winx. Il cartone animato – creato da Iginio Straffi per Rainbow – è un fenomeno cult comparso per la prima volta in Italia sul piccolo schermo il 28 gennaio 2004 su Rai Due.

Sabato 11 maggio alle ore 16 a Sicilia Outlet Village il pubblico potrà assistere al Live Show che celebra le Winx, il Magic Party sarà illuminato dal successo delle fate di Alfea e trasformerà il pomeriggio con la musica, la danza e l’entusiasmo delle incantevoli sei eroine.

Generazione dopo generazione, in 20 anni Musa, Stella, Aisha, Tecna, Bloom e Flora sono cresciute con i fan: dal bozzetto fatto a mano all’animazione 3D, la saga “made in Italy” è esplosa con avventure sempre più avvincenti, oggi note – dall’Europa agli Stati Uniti fino all’Asia – in centocinquanta paesi al mondo, tra centinaia di canzoni, serie tv, film per la tv e per il cinema, miliardi di visualizzazioni su YouTube e di condivisioni sui social.

In Sicilia c’è attesa per migliaia di piccoli e grandi fan, anche perché lo Show delle Winx nell’Isola avrà una sola tappa, quella a Sicilia Outlet Village tra shopping e magia, tra le nuove collezioni primavera-estate e gli sconti degli Happy Days – a partire dal 30% sui prezzi outlet – riservati agli iscritti al VIP Club di Sicilia Outlet Village. Le promo saranno attive già da sabato 11 fino a domenica 19 maggio e per usufruirne è necessario iscriversi al VIP Club entro il 9 maggio.