25 aprile: arrestato a Milano, ‘non ero contro nessuno’

agenzia

Convalidato l'arresto e disposto il divieto di dimora

MILANO, 26 APR – “Cercavo di mettere fine a un litigio, a un certo punto uno mi ha picchiato, così ho reagito. Io non ero contro nessuno”. Con queste parole si è difeso il 21enne egiziano arrestato ieri con l’accusa di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, dopo che avrebbe partecipato all’aggressione contro la Brigata Ebraica durante la manifestazione in piazza Duomo per il 25 aprile. Il giovane, che non avrebbe preso parte al corteo ufficiale né al presidio pro Palestina, ha spiegato durante l’udienza di convalida per direttissima a Milano di non sapere quali fossero le ragioni della lite nella quale si sarebbe trovato coinvolto nei pressi del McDonald’s. Il giudice Amelia Managò ha convalidato l’arresto e disposto il divieto di dimora nel Comune di Milano con il nulla osta per l’espulsione amministrativa, in quanto il giovane è irregolare in Italia.

