Criticò Valditara, nuovo provvedimento contro prof Raimo

agenzia

'Sono sconcertato, mai offeso la persona ho criticato politiche'

ROMA, 30 SET – Criticò le politiche del ministro Valditara. Ora Christian Raimo, scrittore, docente, candidato alle scorse elezioni europee con Avs, è stato raggiunto da un nuovo provvedimento disciplinare. “Io sono sconcertato da questo nuovo provvedimento per diverse ragioni. Viene punita la libertà d’espressione e critica di scelte politiche di un ministero e di un governo. In questo secondo provvedimento avrei commesso diversi illeciti, tra cui aver leso l’immagine del ministero. Questi termini vanno contro l’articolo 21 della Costituzione e l’articolo 33 che sanciscono la libertà di espressione e di insegnamento”. Così all’ANSA lo scrittore-docente Christian Raimo. “Le critiche che faccio – osserva Raimo – non le faccio in classe, da docente, ma da libero cittadino e da giornalista”. “Ribadisco che non ho mai attaccato Valditara in quanto persona. Non ho mai pronunciato nessun insulto nei suoi confronti. Ho rispetto per la persona. Ho solo criticato fortemente le sue idee, le sue scelte, le sue politiche”, sottolinea Raimo.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA