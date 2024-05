G7: partita la manifestazione a Venaria Reale contro il vertice

agenzia

Alcune centinaia tra No Tav, centri sociali e ambientalisti

TORINO, 28 APR – È iniziata la manifestazione contro il G7 Clima Energia e Ambiente, ospitato a Venaria Reale, alle porte di Torino. Il corteo è partito dal Parco Galileo Galilei di corso Papa Giovanni XXIII dove da questa mattina è presente un presidio. Il corteo si snoderà poi per le vie del centro cittadino. Dietro lo striscione con su scritto ‘Lottiamo contro le vostre guerre a difesa delle nostre terre. Voi Sette, noi 99%’, si sono ritrovati in oltre cinquecento. Sono diverse le sigle che partecipano all’iniziativa, dai No Tav, al centro sociale Askatasuna, dagli ambientalisti ai collettivi studenteschi. “Contro il G7 su ambiente ed energia – si legge sul volantino che è stato distribuito – promotore di una finta transizione ecologica. Contro le guerre e il genocidio in Palestina” e ancora “Vogliamo decidere sulle nostre vite e sulla tutela dei nostri territori”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA