Incidente con un pullman in A13 a Ferrara, cinque feriti

agenzia

Due persone portate in gravi condizioni in ospedale

BOLOGNA, 27 APR – Cinque persone sono rimaste ferite in un incidente nella notte in A13 a Ferrara dove è rimasto coinvolto un pullman. Tra le persone soccorse dal 118 una sarebbe stata portata in gravi condizioni all’ospedale di Cesena, un’altra al Sant’Anna di Cona insieme ad altri tre con lesioni ritenute meno gravi. Sono intervenute la polizia stradale e i vigili del fuoco al km 42 Sud, località Diamantina. E’ successo poco prima dell’una e mezzo e la dinamica è in corso di accertamento: il pullman sarebbe finito contro il guardrail.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA