Lite con accoltellamento nel nord Barese,grave uno dei 2 feriti

E' in prognosi riservata: ha tagli al viso e ad un braccio

CANOSA DI PUGLIA, 27 APR – Due persone sono rimaste ferite a Canosa di Puglia, nel nord Barese, la scorsa notte durante una lite finita con un accoltellamento. Secondo quanto emerso finora, si tratta di due 20enni originari della provincia di Foggia che per cause in fase di accertamento, avrebbero discusso in modo violento mentre si trovavano in pieno centro cittadino. Uno dei due, un 21enne di Cerignola, è stato soccorso dal personale del 118 e trasferito all’ospedale Bonomo di Andria: ha riportato tagli profondi al viso, a un braccio e ferite più lievi alle mani. Al momento la sua prognosi resta riservata. Anche l’altro 20enne coinvolto nella aggressione, ha riportato ferite da arma da taglio. Sull’accaduto indagano i carabinieri che dovranno ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

