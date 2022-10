A Salamanca realizzato l'uomo della Sindone

SALAMANCA, 13 OTT - Porta ferite su tutto il corpo, il viso è tumefatto, i capelli sono intrisi di sangue. E' l'uomo della Sindone che da oggi si può vedere nella mostra "The Mistery Man" nella cattedrale di Salamanca. Ci sono voluti una quindicina d'anni tra studi, realizzazione del corpo e del percorso propedeutico. Da oggi l'esibizione è aperta al pubblico che parte da una della città della Spagna, Salamanca, che con i riti della Settimana Santa ogni anno rievoca in maniera monumentale la Passione di Cristo. "L'obiettivo - spiega Francisco Moya, ceo di ArtiSplendore, la società che promuove l'evento - è che questa mostra diventi pellegrina, pellegrina non itinerante", precisa, per arrivare anche a Torino, la città della Sindone, a Lisbona per la Giornata mondiale della gioventù del 2023, "e speriamo anche a Roma per il Giubileo del 2025". "Abbiamo appoggiato questa iniziativa sin dal primo momento - ha sottolineato in una conferenza stampa il vescovo di Salamanca, mons. José Luis Retana Gozalo - ora i nostri occhi possono vedere davvero che cosa è stata la passione, la sofferenza di Cristo".

