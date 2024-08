Scontro fra auto e moto nel Milanese, morto un trentenne

agenzia

A bordo della macchina marito e moglie di 77 e 72 anni

MILANO, 24 AGO – È morto poco dopo l’arrivo all’ospedale San Gerardo di Monza, Alessio Pessina, trentenne di Pozzo d’Adda rimasto gravemente ferito questa mattina in un incidente stradale. L’incidente è avvenuto poco dopo le nove quando la sua moto si è scontrata con un’auto a Cernusco sul Naviglio, nel Milanese, all’incrocio fra via Olmo e la provinciale 120. Una ipotesi è quella di una manovra azzardata. Sul posto non ci sono telecamere e quindi la polizia locale, intervenuta sul posto insieme al personale del 118, sentirà le due persone a bordo della macchina, marito e moglie di 77 e 72 anni che dopo l’incidente sono stati portati al pronto soccorso dell’ospedale San Raffaelle.

