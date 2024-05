Terremoto oggi ai Campi Flegrei, nuova scossa nella notte

Napoli

Ieri c'è stato l'incontro a Palazzo Chigi tra governo e sindaci di Pozzuoli e Bacoli per delineare gli interventi per l'area flegrea

La terra continua a tremare a Napoli. Una nuova scossa di terremoto si è verificata nell’area dei Campi Flegrei oggi, sabato 25 maggio. Come rileva l’ingv, alle 3.03 c’è stato un evento sismico di magnitudo 2.7, a una profondità di due km. Ieri c’è stato l’incontro a Palazzo Chigi tra governo e sindaci di Pozzuoli e Bacoli per delineare gli interventi per l’area flegrea dopo le continue scosse degli ultimi giorni.

