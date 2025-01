Conserve Italia presenta il 9° Report di Sostenibilitá

agenzia

BOLOGNA (ITALPRESS) – Conserve Italia ha pubblicato il Report di Sostenibilitá 2024 dal titolo “Insieme per lasciare il segno”, documento strategico che la Cooperativa redige dal 2004 per mettere in evidenza ogni tre anni (in concomitanza con la scadenza del Consiglio di Amministrazione) i risultati raggiunti e per porsi nuovi obiettivi nell’ottica di uno sviluppo sostenibile a tutti i livelli: ambientale, sociale ed economico. Giunto alla nona edizione con un focus dedicato agli obiettivi dell’Agenda ONU 2030, il Report é stato presentato sia ai soci che ai collaboratori con l’obiettivo di documentare come la sostenibilitá rappresenti un requisito imprescindibile della strategia aziendale. “La sostenibilitá é un impegno tangibile che contraddistingue la nostra storia partendo dal campo e arrivando sulle tavole dei consumatori – sottolinea Maurizio Gardini, presidente di Conserve Italia -. Il Report di Sostenibilitá 2024 rappresenta il frutto di un lavoro collettivo che coinvolge ogni anello della nostra filiera: dai soci agricoltori ai collaboratori, passando per i partner commerciali e le comunitá locali. È il nostro modo di rispondere alle sfide globali e alle esigenze di consumatori sempre piú consapevoli e attenti. In questi anni abbiamo dimostrato che crescita e sostenibilitá possono convivere. Abbiamo scelto di investire nelle persone, nelle tecnologie e nella riduzione dell’impatto ambientale, perchê siamo convinti che il nostro futuro dipenda dalla capacitá di operare in modo responsabile. Ogni decisione presa risponde a un unico obiettivo: valorizzare il lavoro dei nostri soci agricoltori, rispettando l’ambiente e sostenendo le comunitá in cui operiamo”. Il viaggio nella sostenibilitá integrale di Conserve Italia é iniziato vent’anni fa con la pubblicazione del primo Report. La dimensione economica della sostenibilitá si concretizza nei positivi risultati di bilancio che hanno consentito all’Azienda di liquidare oltre 100 milioni di euro ai soci conferitori, ai quali é destinata quasi la metá del valore economico aggiunto. Conserve Italia rappresenta una filiera 100% italiana composta da 36 cooperative agricole e puó contare sul lavoro di 3.000 collaboratori tra addetti fissi e stagionali. Tra i pilastri della sostenibilitá sociale spiccano la tutela di diritti umani, salute e sicurezza sul luogo di lavoro, la gestione etica della supply chain assicurata tramite il Codice Etico, l’adesione alla Rete del Lavoro Agricolo di Qualitá, le certificazioni etiche. La Cooperativa é impegnata nella promozione delle competenze e del benessere dei collaboratori ai quali nell’ultimo esercizio ha offerto 34.475 ore di formazione attraverso Conserve Italia Academy, oltre ai benefici previsti nell’accordo integrativo rinnovato nel 2023; inoltre da alcuni anni é stata promossa un’attivitá di comunicazione interna ed engagement chiamata ‘Noi siamo Conserve’ che sta portando importanti risultati. La sostenibilitá sociale di Conserve Italia si concretizza anche nel sostegno economico e con donazioni di prodotti alimentari ad enti non profit, associazioni di volontariato, centri di ricerca e strutture sanitarie. L’impegno per la sostenibilitá ambientale é finalizzato alla riduzione dell’impatto in ogni anello della catena produttiva. Il Piano investimenti da 86,6 milioni di euro, che sará concluso nel 2026, ha l’obiettivo di accompagnare l’Azienda nelle grandi transizioni energetica, digitale ed ecologica attraverso diverse azioni tra le quali l’efficientamento degli impianti, il ricorso alle energie rinnovabili, la digitalizzazione e automazione di attivitá logistiche, il ricorso a packaging piú sostenibili e una maggiore valorizzazione dei sottoprodotti di lavorazione in un’ottica di economia circolare. Il Report di Sostenibilitá 2024 é disponibile sul sito ufficiale di Conserve Italia. – foto ufficio stampa Conserve Italia – (ITALPRESS). fsc/com 08-Gen-25 15:27

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA