Debutta Aceman, il primo crossover del marchio Mini

agenzia

MONACO DI BAVIERA (GERMANIA) (ITALPRESS) – Con la nuova Aceman Mini celebra l’anteprima del primo modello crossover per il segmento delle piccole auto premium. Un modello che combina dimensioni esterne compatte con il massimo spazio possibile all’interno dell’abitacolo e una trazione completamente elettrica. Il risultato é un’interpretazione contemporanea della visione classica dell’inventore della prima Mini, Sir Alec Issigonis: ottimizzazione dell’uso dello spazio con un ingombro minimo, combinato con un concept di guida moderno. Il suo design progressivo Aceman offre spazio per cinque comodi posti a sedere in un veicolo lungo poco piú di quattro metri. Mini si avvale di tecnologie innovative per migliorare l’abitacolo con un’esperienza digitale coinvolgente, mentre la trazione completamente elettrica dá una nuova spinta al caratteristico go-kart feeling del brand. Insieme ai moderni sistemi di assistenza alla guida e al design caratteristico del brand, i valori tradizionali di Mini aprono la strada a un futuro interamente elettrico per il marchio. “Mini Aceman aggiunge nuove emozioni alla nostra linea completamente elettrica, con un’esperienza digitale immersiva davvero piacevole”, ha dichiarato Stefanie Wurst, Head of Mini. “Aceman é perfetta per navigare nelle affollate strade all’interno dei contesti urbani, pur mantenendo la versatilitá e la funzionalitá di un crossover e il Go Kart feeling che ci si puó aspettare da una Mini. Sono certo che il design elegante, le prestazioni e la versatilitá di un Crossover a 5 posti faranno di Aceman un successo strepitoso”. Dall’esterno, Mini Aceman si presenta con un’agilitá sportiva e sicura di sê. L’architettura del nuovo modello si basa su un concept a trazione completamente elettrica. Con una lunghezza di poco superiore ai quattro metri, dispone di cinque posti e di un versatile bagagliaio con un volume di carico di 300 litri, mentre le numerose opzioni di regolazione consentono di estendere individualmente questa capacitá fino a 1.005 litri. Con un’autonomia prevista fino a 406 chilometri nel ciclo di prova WLTP, MINI Aceman é perfettamente equipaggiata per una mobilitá senza emissioni locali anche oltre i confini della cittá. L’intera nuova famiglia Mini é caratterizzata da un design lineare e minimal, che conferisce ai vari modelli un look contemporaneo. Anche lo stile di design minimalista di Aceman trasmette con forza il suo carattere progressista. “Mini Aceman é un modello forte con una personalitá giovanile all’interno della nuova famiglia MINI. Ha un linguaggio di design indipendente, é compatta e dá un’idea di agilitá. Con la sua espressione distintiva, é la perfetta compagna di tutti i giorni per coloro che apprezzano l’individualitá nelle aree urbane”, sottolinea Oliver Heilmer, Responsabile del Design Mini. Sono quattro le versioni disponibili. Essential che presenta la massima essenzialitá e funzionalitá, sempre in stile Mini. Con la Versione Classic, il tetto e gli specchietti retrovisori esterni a contrasto possono essere scelti in bianco o nero. La griglia anteriore é rifinita in nero lucido, mentre la superficie interna della griglia e il paraurti sono in tinta con la carrozzeria. La Versione Favoured ne amplia le capacitá espressive individualicon l’optional del caratteristico tetto Multitone, abbinato a calotte degli specchietti retrovisori bianchi e a una cornice della griglia in Vibrant Silver. La massima sportivitá del nuovo modello crossover é particolarmente evidente nella Versione JCW. Questa variante ispirata agli sport motoristici ha un design anteriore e posteriore molto particolare. La griglia anteriore é caratterizzata da una cornice e dal logo JCW specifico della variante in nero lucido, mentre il tetto a contrasto in Chili Red e le strisce rosse sul cofano sottolineano il potente aspetto generale. La struttura posteriore, invece, ha una forma molto piú muscolosa e i rivestimenti di tutto il corpo vettura sono rifiniti in nero lucido. Vari modelli di cerchi aerodinamici di dimensioni comprese tra 17 e 19 pollici completano ulteriormente le opzioni di equipaggiamento esterno disponibili per Mini Aceman. È Disponibile esclusivamente con una propulsione completamente elettrica, che consente una mobilitá locale senza emissioni. L’efficiente motore elettrico assicura il tipico divertimento di guida Mini sia nelle aree urbane che nelle escursioni oltre i confini della cittá. Al momento del lancio sul mercato, sará disponibile nella versione Mini Aceman E con potenza maggiorata. foto: ufficio stampa Bmw Group Italia (ITALPRESS). tvi/com 26-Apr-24 12:44

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA