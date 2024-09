Maltempo, Musumeci “L’assicurazione non é obbligatoria per le famiglie”

agenzia

MILANO (ITALPRESS) – “L’obbligatorietá” della polizza assicurativa contro i rischi naturali “é un’iniziativa non mia ma del governo, votata dal Parlamento: si tratta di una norma giá inserita nella Legge di Bilancio 2024. E riguarda le imprese, escluse le aziende agricole. Ho proposto che questo processo non puó non riguardare i privati e le famiglie, gradualmente: nessuno ha parlato di obbligo. Puó essere una scelta assolutamente volontaria”. Lo ha detto il ministro per la Protezione civile, Nello Musumeci, intervistato a Weekend Agorá su Rai 3. “Se decido di sottoscrivere una polizza lo Stato mi viene incontro perché mi paga la parte rimanente che la compagnia assicuratrice non mi paga. Se non voglio mettere in sicurezza la mia casa, sono liberissimo di non sottoscrivere l’assicurazione – ha spiegato -. Noi immaginiamo un partnenariato pubblico-privato con le compagnie, che a loro volta vanno caute perchê la loro esposizione é particolarmente alta e quindi bisogna trovare la giusta soluzione”. Musumeci ha precisato che “Giorgetti, insieme a Urso, stanno esaminando il decreto attuativo sulla legge giá vigente sulle imprese. Superato questo aspetto, si passerá a valutare come intervenire a favore dei privati: si tratta di mettere in garanzia gli immobili dei privati”. “Lo Stato ogni anno tira fuori tra i 3,5 e i 6 miliardi, anche per ricostruire case a due metri dall’alveo di un fiume”, ha continuato “Sciacallaggio politico da parte mia? E’ una polemica politica sostenuta e alimentata a due mesi da voto regionale. Vorrei capire di cosa sono accusato. Mi hanno parlato di prevenzione e ho detto che su questo la Regione Emilia-Romagna in 10 anni ha avuto dai governi nazionali circa 600 milioni di euro. Come sono stati spesi non lo sappiamo, vorremmo saperlo e forse vorrebbero saperlo i cittadini” ha precisato Musumeci. “Ho sentito parlare del commissario Figliuolo in relazione all’alluvione di questi giorni” in Emilia Romagna. Ma “non c’entra assolutamente niente. È stato nominato per la scorsa alluvione. Figliuolo é un militare, non é di destra né di sinistra. Per Ischia abbiamo nominato Legnini, che non é di centrodestra. Quindi non é una polemica legata all’appartenenza politica”, ha sottolineato poi il ministro. – Foto: Agenzia Fotogramma – (ITALPRESS). xm4/pc/red 21-Set-24 10:10

