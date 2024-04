Catania: il parco Gioeni pare non voglia splendere

Lo dico

Cari lettori Catanesi e non, il nostro caro parco Gioeni sembra che non voglia splendere. Da diversi mesi circa 10 or sono e ‘ stato ultimato lo Skatepark, ma sembrerebbe che i lavori non siano stati controllati da nessuno e che le ditte siano dovute scappare di fretta.Queste immagini sono state riprese dove giocano i nostri figli piccoli e non. Una vergognaCi auspichiamo, che a distanza di mesi le autorità competenti ripuliscano per bene, gli spazi, dal materiale edile abbandonato.

