Piano Tavola - Belpasso, erba alta e parchi inagibili

In queste condizioni di totale abbandono del bene e delle strutture pubbliche da parte dell'amministrazione del Comune di Belpasso sono costretti a vivere i cittadini di Piano Tavola. Parchi dove l'erba raggiunge i due metri di altezza e non è una novità, in questa giungla si nascondono ormai insetti e rifiuti portati dal vento di ogni tipo. L'amministrazione belpassese è presente solo sui social .Le foto si riferiscono a Via Giuseppe di Vittorio e Via Rocco Chinnici

