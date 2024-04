Lo dico

Volevo segnalare che i bagni pubblici della villa comunale di Ragusa Ibla sono chiusi da alcuni mesi e nonostante si avvicini la Pasqua e verranno parecchi turisti nulla viene fatto per la riapertura. E’ questo il modo di ricevere i turisti in una parte così importante della città? La porta d’ingresso, come si può vedere nella foto, è chiusa con un catenaccio

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA