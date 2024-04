Lo dico

Angolo Via Caronda e Via Passo di Aci, Signor Sindaco è possibile attraverso una videosorveglianza porre fine a questa vergogna? Sta a dieci metri da Via Etnea, inutile sottolineare che questa piccola discarica è attiva da molto tempo, con regolare ritiro da parte della società appaltatrice ogni quanto si ostruisce il marciapiede. Speriamo sia l’ultima segnalazione.

