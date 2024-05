Come sta Cateno De Luca? Giovedì sarà dimesso ma per un mese niente voli in aereo

il caso

Le condizioni del leader di Sud chiama Nord ricoverato al Policlinico di Messina

I medici del Policlinico di Messina hanno stabilito che se Cateno De Luca continuerà a rispondere così positivamente alle cure farmacologiche, sarà dimesso dall’ospedale giovedì 9 maggio. Non è ancora stata definita la durata del periodo di riabilitazione domiciliare, che sarà seguito e intercalato da controlli ospedalieri in day hospital.

Si attendono ulteriori approfondimenti che saranno completati entro il prossimo mercoledì. Lo comunica l’ufficio stampa di Sud chiama Nord.