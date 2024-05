Il Blue Hole in Messico è profondo 420 metri ma nessuno sa cosa c’è nel fondo

il caso

E' una dolina nell'area protetta del Santuario di Manatì

Secondo uno studio pubblicato sulla rivista Frontiers in Marine Science, il Blue Hole di Taam Jà situato in Messico nella baia di Chetumal supera i 420 metri sotto il livello del mare e si posiziona quindi come la struttura geologica di questo tipo più profonda al mondo.

Le misurazioni si sono svolte il 6 e 13 dicembre 2023 utilizzando una sonda CTD nella dolina situata nell’Area Naturale Protetta del Santuario di Manatí, a 19,2 km dalla città di Chetumal, capitale dello Stato di Quintana Roo.