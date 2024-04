Macron, per l’Europa serve cambio di passo su difesa comune

agenzia

'L'Europa non è immortale, reagire ora'

PARIGI, 25 APR – Emmanuel Macron, nel suo discorso all’Università La Sorbona di Parigi, invoca l’affermazione di una ”Europa potenza”, per rispondere alle grandi sfide del Ventunesimo secolo. A cominciare da un ”cambio di passo sulla difesa”, ha aggiunto il presidente francese, spiegando che “la condizione imprescindibile della nostra sicurezza è che la Russia non vinca la guerra d’aggressione contro l’Ucraina”. Di qui, la necessità di una difesa comune “credibile”. Un ”cambio di paradigma profondo, essenziale, per la nostra Europa”. Un’Europa, ha sottolineato, che non è immortale: “La nostra Europa è mortale, può morire”, ha detto. Scongiurare questa prospettiva “dipende unicamente dalle nostre scelte. E queste scelte vanno prese ora”.

