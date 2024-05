Maduro, ‘la forza di Maradona è con noi per battere i fascisti’

agenzia

Il venezuelano mostra un orologio regalatogli dall'ex calciatore

CARACAS, 26 APR – “La forza di Maradona è con noi”: lo ha detto il presidente venezuelano, Nicolás Maduro, mostrando al polso un orologio di lusso, del valore di circa 30mila dollari, avuto in dono dall’ex calciatore argentino. “Il 17 maggio 2018, durante la chiusura della campagna elettorale, Maradona mi disse: ‘Nicolás, ti regalo il mio orologio della collezione di Maradona. Quando lo indosserai, ricorda che sarò sempre con te'”, ha raccontato il leader chavista a Caracas, in apertura del XIII vertice dell’Alleanza bolivariana dei popoli d’America Latina (Alba). “Daremo una lezione storica a questa destra fascista”, ha detto Maduro a proposito delle elezioni in programma il 28 luglio nel suo Paese, dove si candiderà per un terzo mandato di sei anni affrontando il candidato unitario dell’opposizione, Edmundo Gonzalez Urrutia.

