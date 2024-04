Messico: senatore sacrifica gallina per il dio della pioggia

agenzia

Davanti al palazzo del Senato, insorgono gli animalisti

CITTA DEL MESSICO, 25 APR – Indignazione, in Messico, per un video in cui una gallina viene sacrificata, durante una cerimonia davanti al palazzo del Senato, per offrirla al dio precolombiano della pioggia Tlaloc. Il video è stato trasmesso sui social ma è stato interrotto dopo che una persona, tra rulli di tamburi, ha sgozzato l’uccello per raccoglierne il sangue in un contenitore. L’iniziativa è stata organizzata dal senatore Adolfo Gomez, esponente del partito di governo Morena, mediante invito sulle reti istituzionali del Senato, per celebrare la Giornata della Terra. Il filmato, diffuso su X dalla giornalista Leticia Robles de la Rosa, è stato preso di mira dalle associazioni animaliste. La legge sulla Protezione degli animali di Città del Messico prevede all’articolo 25 il divieto di utilizzare animali per compiere riti o tradizioni che incidano sul loro benessere.

