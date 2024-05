Neonato morto sulla nave da crociera: chi è la madre arrestata per omicidio

Il caso

La tragedia sulla Silver Whisper

La procura di Grosseto ha fermato con l’accusa di omicidio una donna di origine filippina con l’accusa di aver ucciso il bambino da lei partorito su una nave da crociera circa due giorni prima. La donna, secondo quanto si apprende, fa parte dell’equipaggio e avrebbe tenuto nascosta la gravidanza. I colleghi hanno dato l’allarme domenica sera quando la nave, battente bandiera delle Bamahas, incrociava al largodell’Argentario. A bordo sono intervenuti i carabinieri.

La scoperta del cadavere del piccolo

Il corpo del neonato era nella cabina che la madre divideva con altro personale dell’equipaggio. I carabinieri, dopo aver raggiunto in mare aperto la nave Silver Whisper con una motovedetta, hanno perquisito la cabina e altri locali della nave, effettuando anche rilievi fotografici. Sono state acquisite le prime testimonianze e le indagini ora proseguono a terra. La donna era in stato confusionale ed è stata portata al pronto soccorso di Grosseto. Stamani la procura di Grosseto ha deciso il fermo della donna che al momento si trova all’ospedale. La salma del bambino è all’obitorio del Misericordia e potrebbe essere disposta l’autopsia. Dopo i controlli a bordo, la nave ha ripreso la navigazione.

Chi è la donna arrestata