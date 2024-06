Djokovic batte Musetti al Roland Garros: il video degli highlights della partita

Video dalla rete

Novak Djokovic ha battuto Lorenzo Musetti al Roland Garros in 5 set, mantenendo il primo posto nella classifica. La partita è durata 4 ore e mezza e si è conclusa nella notte. È la 369esima vittoria di Djokovic in un torneo del Grande Slam, eguagliando Roger Federer per il maggior numero di vittorie nella storia del tennis. Djokovic può superare il traguardo lunedì, quando affronterà la testa di serie n. 23 Francisco Cerundolo dell’Argentina. Nel video, le immagini salienti del match.

