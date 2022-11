Nepal, un terremoto di magnitudo 5.9 fa 6 morti e 5 feriti

KATHMANDU, 09 NOV - Sei persone sono rimaste uccise e altre cinque ferite in un terremoto di magnitudo 5.9 che ha scosso ieri il Nepal occidentale ed è stato avvertito anche nella capitale indiana New Delhi. Il sisma ha avuto ipocentro a 15 chilometri di profondità ed epicentro vicino Dipayal, 340 km a ovest della capitale nepalese Kathmandu. Il terremoto ha colpito alle 2:12 ora locale (le 21:27 in Italia) ed è stato avvertito anche in tutto il nord dell'India. Sei persone sono morte nel distretto occidentale di Doti, inclusi tre membri di una stessa famiglia, ha detto il capo della polizia locale Rajendra Dhamala. Altre cinque persone sono state ricoverate. Diverse abitazioni sono state danneggiate e le autorità locali stanno ancora valutando l'entità dei danni.

