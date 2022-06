Spagna: attivi roghi in vari punti, evacuate diverse località

MADRID, 19 GIU - Continuano in Spagna varie operazioni simultanee di vigli del fuoco e altri servizi d'emergenza per contrastare incendi forestali sviluppatisi in diverse regioni del Paese. Il rogo che ha creato più preoccupazioni sinora è quello sviluppatosi nella Sierra de la Culebra, una zona della provincia di Zamora (Castiglia e León): le fiamme hanno già bruciato più di 25.000 ettari di terreno e obbligato a evacuare centinaia di persone residenti in varie località. La linea ferroviaria ad alta velocità che collega Madrid con la Galizia è stata interrotta. La situazione, riporta l'agenzia di stampa Efe, sembra ora in miglioramento, visto che nelle ultime ore le temperature sono scese considerevolmente. Altre situazioni preoccupanti, spiegano media iberici, si sono registrate in Navarra, dove nelle ultime ore sono state evacuate diverse località. Negli ultimi giorni, i pompieri sono stati messi a dura prova anche in Catalogna.

