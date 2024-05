Senato università Columbia chiede indagine sui vertici ateneo

agenzia

Nel mirino la preside che ha chiamato la polizia

NEW YORK, 26 APR – Il senato della Columbia University – l’organismo composto da docenti, studenti e amministratori dell’università – chiede un’indagine sui vertici dell’ateneo per violazione dei protocolli e messa in pericolo della libertà accademica. La richiesta segue la decisione della scorsa settimana della presidente dell’università Nemat Shafik di chiamare la polizia nel campus, con conseguenti 100 arresti fra i manifestanti pro-palestinesi.

